В Карачевском районе случилась дорожная авария с пострадавшим

В Карачевском районе накануне вечером случилось ДТП с пострадавшим. Об этом в понедельник сообщило областное УМВД.

На седьмом километре трассы Карачев — Ружное водитель иномарки, ехавший от Карачева в сторону поселка Куприно, не справившись с управлением, съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Водитель был госпитализирован в предкоматозном состоянии с переломом бедра и ушибок головного мозга.