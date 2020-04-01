Житель Новозыбкова вступил в спор с полицейским
Участник сообщества «Подслушано Новозыбков» во ВКонтакте выложил в соцсеть видеозапись своего диалога с полицейским. Спорная ситуация возникла из-за того, что мужчина отказался принимать у стража порядка предупреждение о нарушении режима самоизоляции, так как тот был без перчаток.
«Сегодня возле пятёрочки на 6й школе, припарковаться, вышел из авто, и тут подходит данный сотрудник. Начал давать бумажку с памятной,на что я сказал не буду брать из ваших рук,т.к вы без перчаток. Хотел пойти в магазин, так этот начал голос повышать. Пришлось взять телефон в машине и вернуться и вот что вышло... отказался общаться», — пишет автор.
Во время диалога оба участника требуют друг от друга представиться, при этом полицейский отказывается сделать ссылку на закон, согласно которому его оппонент обязан назвать себя и предъявить документы и грозит ответственностью за разглашение личных данных в случае публикации видео.
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