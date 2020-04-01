В Бежице внук дважды угонял «Жигули» у собственной бабушки
В Бежицком районе Брянска полиция раскрыла серию угонов одной и той же машины. Об этом сообщило УМВД Брянской области.
Первый раз в полицию обратилась жительница района 74 лет и заявила о пропаже принадлежавших ей «Жигулей». Злоумышленник пробрался в гараж, повредив дверную решетку, и угнал автомобиль.
Машину полицейские нашли с пустым бензобаком недалеко от гаража и вернули на место.
Но вскоре ее угнали снова.
По версии следствия, подозреваемым в угоне оказался внук потерпевшей 20 лет, ранее несудимый. Полицейским он признался что брал бабушкину машину без спроса, чтобы просто покататься. Машину заводил без ключа зажигания, соединяя провода напрямую.
Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
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