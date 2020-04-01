В Брянске пенсионер подозревается в краже 5 тысяч рублей из банкомата
Полиция в Брянске раскрыла кражу 5 тысяч рублей из банкомата. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.
О пропаже денег со счета в полицию заявила жительница Брянска 62 лет. Она рассказала, что пыталась снять эту сумму с карты, но не дождалась выдачи купюр и ушла, решив, что банкомат завис. Однако деньги со счета в итоге оказались списаны.
С помощью записи каиеры видеонаблюдения полицейские вышли на подозревамого. Им оказался брянец 66 лет, который стоял в очереди к банкомату вслед за потерпевшей. По версии следствия, подойдя к устройству, он увидел все же выданные им деньги и решил их присвоить.
В краже подозреваемый признался и деньги вернул.
Теперь ему грозит до пять лет колонии.
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