В Красногорском районе руководство аптеки накажут за отсутствие лекарств

Прокуратура Красногорского района выявила отсутствие и недостаточное количество ряда лекарств из минимального набора в местной аптеке №36 Брянскфармации. Об этом сообщила областная прокуратура.

В частности, в наличии не оказалось осельтамивира, суспензии или приема вовнутрь парацетамола и глазных капель пилокарпин. А ряд препаратов были представлены в ассортименте, но по одной единице.

Гендиректору Брянскфармации надзорное ведомство направило представление. А на руководство аптеки возбудило административное производство. Размер штрафа для должностного лица определит мировой судья, максимальная сумма составляет 10 тысяч рублей.