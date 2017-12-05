В Дятьковском районе иномарка съехала в кювет

ДТП с двумя пострадавшими случилось в ночь на вторник в Дятьковском районе.

Ехавшая со стороны Дятьково в направлении Брянска иномарка, за рулем которой находиллся мужчина 29 лет, не имевший водительского удостоверения, не справившись с управлением, съехал в кювет.

Пострадали два находившихся в салоне пассажира. Мужчина вывихнул ключицу, а у женщины диагностировали перелом ребер.