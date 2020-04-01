В Комаричах осудили четверых трактористов «Мираторга»
В Комаричах районный суд вынес приговоры четверым местным жителям, работавшим трактористами в «Брянской мясной компании». Об этом сообщили в агрохолдинге «Мираторг», в состав которого входит предприятие.
Все трое осужденных работали на прессовке соломы и вывозили ее с поля. Суд установил, что с 14 по 26 августа они не выгружали из прессов последние тюки соломы, везли в гараж и продавали местному жителю. Всего они украли в общей сложности 27 тюков соломы общим весом 280 кг.
Служба безопасности компании вскрыла факт кражи и сообщила о нем в полицию.
Поскольку все осужденные возместили ущерб и признали вину, а ранее не были судимы, они отделались штрафами. Но биографии судимостью себе испортили.
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