В поселке Локоть сломавшийся тепловоз заблокировал проезд машинам

Сломавшийся тепловоз, который вел грузовой состав, стал утром среды причиной огромной пробки на железнодорожном переезде в поселке Локоть Брасовского района. Об инциденте рассказали в местном паблике «Локоть-инфо» во ВКонтакте.

«Неожиданное происшествие случилось в эти часы на железнодорожном переезде в поселке Локоть. Во время движения сломался тепловоз грузового состава и остановился прямо на переезде. Собралась вереница машин, ожидающих возможность проехать. Уже около сорока минут движение остановлено. Как долго продлится создавшаяся ситуация - неизвестно. Искать БЛИЖАЙШИХ путей обьезда бессмысленно - их нет. Приходится делать большой крюк», — написал автор публикации.