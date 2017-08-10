Бывший глава Жуковского района обвиняется в превышении полномочий

В Брянской области завершилось расследование уголовного дела по обвинению в превышении должностных полномочий бывшего главы Жуковского района.

По версии следствия, обвиняемый в 2016 и 2018 годах с нарушением процедуры передал в собственной коммерческого предприятия 35 принадлежавших муниципалитету участков земли сельхозназначения общей площадью 2800 га. Ущерб от инкриминируемых ему действий оценивается в 36 млн рублей.

В ближайшее время экс-чиновник должен предстать перед судом.