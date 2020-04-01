Жителя Выгоничского района взяли с поличным на краже из вагона

Оперативники УФСБ по Брянской области взяли с поличным при попытке кражи на железной дороге неоднократно судимого жителя Выгоничского района.

Суд установил, что обвиняемый был задержан при попытке сбросить на железнодорожное полотно болванки чугуна и стали из открытого полувагона в составе грузового поезда, который следовал из России в Республику Беларусь. Было установлено также, что болванки при падении могли повредить объекты железнодорожной инфраструктуры и этим создать опасность для поездов с грузами и пассажирами.

Подсудимый получил год условно с испытательным сроком один год.