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Жителя Выгоничского района взяли с поличным на краже из вагона

Опубликовано Сегодня, 15:41

Оперативники УФСБ по Брянской области взяли с поличным при попытке кражи на железной дороге неоднократно судимого жителя Выгоничского района.

Суд установил, что обвиняемый был задержан при попытке сбросить на железнодорожное полотно болванки чугуна и стали из открытого полувагона в составе грузового поезда, который следовал из России в Республику Беларусь. Было установлено также, что болванки при падении могли повредить объекты железнодорожной инфраструктуры и этим создать опасность для поездов с грузами и пассажирами.

Подсудимый получил год условно с испытательным сроком один год.

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