В Новозыбкове водитель совершил 10 нарушений ПДД

В Новозыбковском районе полицейские задержали водителя, который умудрился допустить 10 нарушений ПДД. Вот далеко не полный перечень: пьяная езда, управление машиной без водительского удостоверения, неповиновения требованиям инспекторов ГИБДД, два факта проезда на красный свет и столько же пересечений двойной сплошной...

«Газель», ехавая по Новозыбкову, привлекла внимание полицейских неадекватной манерой езды. Требование инспекторов ГИБДД остановиться водитель проигнорировал и попытался оторваться от преследования. Однако за пределами города его удалось догнать и остановить.

Пытаясь убежать, он также зацепил другой автомобиль.

Теперь нарушителю придется отвечать за все скопом.