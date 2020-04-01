Брянца будут судить за попытку купить права

В Брянске предстанет перед судом житель Фокинского района, обвиняемый в попытке купить права. Об этом в четверг сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый в фераля передал заму начальника отделения №1 МРЭО ГИБДД УМВД по Брянской области 30 тысяч рублей за содействие в сдаче теста по теории и получении водительского удостоверения без экзамена по вождению.

За это ему грозит до 8 лет колонии и штраф до 900 тысяч рублей (30-кратный размер взятки).