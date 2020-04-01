Жительница Новозыбкова предстанет перед судом за убийство сына

Жительница Новозыбкова 56 лет предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственного сына. Об этом сообщило в четверг СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, обвиняемая, будучи пьяной, поругалась с потерпевшим и во время ссоры ударила его ножом в грудь.

Затем она вызвала полицию и скорую помощь. Но до их приезда мужчина умер.