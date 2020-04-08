Житель Новозыбкова хранил в гараже револьвер

Житель Новозыбкова подозревается в незаконном изготовлении хранении оружия. У него в гараже полицейские нашли револьвер. Об этом сообщило в четверг областное УМВД.

Все началось с того, что 39-летний подозреваемый попал в больницу с переломом ноги. А его приятель, который сам подозревается в нанесении ему травмы, во время опроса рассказал участковому, что они повздорили, когда выпивали у потерпевшего в гараже, и во время ссоры тот достал револьвер и угрожал открыть огонь, если остальные не уйдут. Восприняв опасность всерьез, гости и правда разбежались.

По версии следствия, подозреваемый в незаконном изготовлении и хранении оружия рассказал, что четыре года назад нашел револьвер, когда собирал грибы в лесу. Сдать находку в полицию он побоялся и вместо этого переделал оружие из спортивного в боевое.