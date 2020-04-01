Прокуратура проверяет ситуацию с демонтажом воинских захоронений в Новозыбкове

Областная прокуратура проверяет правомерность демонтажа воинских захоронений на кладбище в Новозыбкове.

«Прокуратурой области организована проверка по сообщению из средств массовой информации о правомерности выполнения работ по демонтажу надгробий воинских захоронений на кладбище города Новозыбкова. В настоящее время Новозыбковской межрайонной прокуратурой в том числе, проводится проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в рамках мероприятий указанного муниципального контракта. По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Телеканал «Брянская губерния» накануне сообщил, что на кладбище проводится плановый ремонт воинских захоронений — мемориалов, аллей героев и памятников. На Гражданском кладбище по улице Красной в Новозыбкове захоронены более 280 солдат и офицеров.

Фото: «Брянская губерния».