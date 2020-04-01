Прокуратура проверяет ситуацию с демонтажом воинских захоронений в Новозыбкове
Областная прокуратура проверяет правомерность демонтажа воинских захоронений на кладбище в Новозыбкове.
«Прокуратурой области организована проверка по сообщению из средств массовой информации о правомерности выполнения работ по демонтажу надгробий воинских захоронений на кладбище города Новозыбкова. В настоящее время Новозыбковской межрайонной прокуратурой в том числе, проводится проверка соблюдения законодательства о контрактной системе в рамках мероприятий указанного муниципального контракта. По результатам проверки при наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
Телеканал «Брянская губерния» накануне сообщил, что на кладбище проводится плановый ремонт воинских захоронений — мемориалов, аллей героев и памятников. На Гражданском кладбище по улице Красной в Новозыбкове захоронены более 280 солдат и офицеров.
Фото: «Брянская губерния».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
В марте 2020 года с железнодорожных вокзалов Брянской области перевезено 397 тыс. пассажиров, что на 19% меньше количества пассажиров, перевезенных за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 325 тыс. пассажиров(-15%), в дальнем следовании – 72 тыс. пассажиров (- 28%).
В период сложной эпидемиологической обстановки специалисты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» взяли под усиленный контроль подачу электроэнергии объектам здравоохранения. В зоне операционной ответственности энергокомпаний – более 200 инфекционных больниц и отделений и порядка 6000 медучреждений, предназначенных для обеспечения медицинской помощью населения.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.