Житель Суземки подозревается в мошенничестве
Полицейские из Суражского района задержали по подозрению в мошенничестве жителя Суземки. Об этом в пятницу сообщило региональное УМВД.
В полицию обратился 16-летний подросток из Суража. Он откликнулся на объявление о продаже мотоцикла. Продавец пообещал доставить покупку в Сураж, попросил предоплату 11 тысяч рублей и в качестве гарантии предложил скан паспорта. Однако после того, как потерпевший отправил деньги, перестал выходить с ним на связь.
Полицейские, отследив, кому ушли деньги, задержали предполагаемого афериста, который оказался жителем Суземки. По версии следствия, он рассказал на допросе, что давно продал мотоцикл жителю Жуковки. Но не убрал объявление с сайта, а когда на него откликнулся очередной покупатель, решил на нем нажиться.
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