В Брянске бывший чиновник попался на пьяной езде

На днях полицейские остановили в районе озера Орлик в поселке Октябрьском водителя иномарки.

Мужчина был настолько пьян, что не мог стоять на ногах. Не оказалось у него при себе и водительского удостоверения.

По факту каждого допущенного им нарушения сотрудники ГИБДД составили протоколы.

По имеющейся информации, любитель пьяной езды раньше работал в одном из региональных департаментов.