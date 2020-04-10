В Брянске полиция раскрыла квартирную кражу

Полиция Брянска раскрыла кражу из квартиры пенсионера. Об этом накануне сообщило областное УМВД.

По версии сделствия, две подозреваемых в медицинских масках позвонили в дверь пенсионеру, представились медработницами и предложили пожилому хозяину бесплатные лекарства для профилактики коронавируса.

Расспросив пенсионера о самочувствии, они попросили у него попить. А пока он ходил на кухню, нашли тайник в книжном шкафу и взяли оттуда 150 тысяч рублей.

В течение суток полицейские, опросив соседей потерпевшего, вышли на одну из подозреваемых и изъяли у нее часть похищенного — 40 тысяч рублей. Остальные деньги она обещала вернуть в ближайшее время.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.