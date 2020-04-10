Телефонные мошенники выманили у брянцев более 900 тыс. рублей

С 6 по 12 апреля в полицию поступили заявления 19 жителей Брянщины об интернет- и телефонном мошенничестве. Об этом в понедельник сообщило областное УМВД. Общий доход аферистов составил 903 920 рублей.

Мошенники завладевали деньгами доверчивых жителей региона, в основном представляясь сотрудниками банков, и втираясь в доверие под предлогом заморозки подозрительного денежного перевода, возврата ошибочно списанной суммы, разблокировки счета, получения кредита, компенсации или бонусов. Узнав данные банковской карты собеседника и остаток на счету, они получали доступ к деньгам и списывали их. У жительницы Советского района Брянска они так украли со счета 120 тысяч рублей. У другой жительницы Советского района украли более 90 тысяч.

Житель Фокинского района через онлайн-сервис перевел более 18 тысяч рублей мошеннику, назвавшемуся кредитным экспертом.

А жительница Погарского района стала жертвой взломщика аккаунтов в соцсетях и перевела ему 6100 рублей, думая, что дает взаймы знакомой.

Ранее мы сообщали, что в Сбербанке России рассказали о новых способах обмана, в которых мошенники эксплуатируют ситуацию с коронавирусом.