Прокуратура судится с властями Выгоничского района из-за затопленного моста
Природоохранная прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействие администраций Выгоничского района и поселка Выгоничи, до сих пор не убравших затопленный в 2013 году во время половодья понтонный мост через Десну. Об этом во вторник сообщила прокуратура Брянской области.
Затопленный мост расположен в 3,6 км от райцентра в окрестностях деревни Залятка.
В обе администрации направлены представления, где прокуратура требует от властей установить предупреждающие знаки, что под водой находится опасный объект, а затем, убрать сам мост и наказать должностных лиц, допустивших нарушения.
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