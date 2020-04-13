Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Унече кошка умерла, покусав хозяев

Опубликовано Вчера, 13:42

В одном из домовладений по улице Ленина в Унече домашняя кошка умерла, покусав хозяев.

Ветеринары не исключают, что причиной инцидента стал вирус бешенства, и проводят внеплановую вакцинацию от него всех домашних животных, проживающих на этой улице.

Жителей райцентра просят предоставить для этого своих питомцев.

Фото
 4200
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Ветеринары предлагают новозыбковцам бесплатно привить животных от бешенства
  • В Почепском районе бешеная кошка напала на хозяев
  • Бешеные собака и кошка напали на трех человек в Навлинском районе
  • В Трубчевском районе бешеная кошка искусала хозяев
  • В Брянске домашняя кошка атаковала хозяев
    • Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ запустил программу адресной помощи «Помоги врачам»
    11:12:20 13-04-2020
    ПАО «БАНК УРАЛСИБ» начинает программу адресной помощи медицинским организациям, имеющим в банке зарплатные проекты и столкнувшимся сейчас с необходимостью бросить все ресурсы на борьбу с COVID-19.
    «РЖД» вводят в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции
    14:32:21 10-04-2020
    Для пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.
    На Кутузова в Смоленске идет полным ходом работа
    13:06:04 10-04-2020
    Дорожный ремонт стартовал на улице Кутузова в Смоленске, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
    У работника вяземского дома пожилых людей выявлен коронавирус
    11:53:52 10-04-2020
    Первичный тест выявил коронавирусную инфекцию у сотрудника вяземского дома-интерната для пожилых людей с ограниченными возможностями.
    На Николаева в Смоленске приводят в порядок коммуникации
    11:39:07 10-04-2020
    Ремонт сетей проводят в Смоленске на улице Николаева, об этом сообщили в городской администрации.
    Угранский район охватили «травяные» пожары
    09:51:25 10-04-2020
    Палы травы в Угранском районе запечатлел на снимки фотограф Александр Кукринов, их разместили в издании National Geographic Россия.
    Лента новостей
    Вчера, 19:30
    На Брянщине полиция ракрыла пять велосипедных краж
    Вчера, 18:38
    На Брянщине в среду ожидаются сильный ветер и снег
    Вчера, 18:24
    В Новозыбковском районе повесили на дерево говорящий телевизор (ВИДЕО)
    Вчера, 17:48
    На проходной БМЗ обозначили социальную дистанцию
    Вчера, 17:36
    В Новозыбкове готовят больничный корпус для больных коронавирусом
    Вчера, 17:12
    Брянец предстанет перед калужским судом за стрельбу на трассе М-3
    Вчера, 16:54
    На Бежицком хлебокомбинате освятили первые куличи
    Вчера, 16:46
    В Брянске выздоровели от коронавируса пятеро детей
    Вчера, 16:12
    Врач назвал ТОП-5 мест, где можно подхватить коронавирус
    Вчера, 15:50
    Больницы Брянщины получат 100 аппаратов ИВЛ
    Вчера, 15:30
    От коронавируса выздоровели 25 брянцев
    Вчера, 15:09
    Поезда Брянск — Орел отменять не будут
    Вчера, 14:57
    Татьяна Голикова: Полностью выйти из самоизоляции к 9 мая страна вряд ли успеет
    Вчера, 14:41
    Пожар в Чернобыльской зоне потушили
    Вчера, 14:21
    Магазин ОБИ в Брянске накажут за несоблюдение профилактики коронавируса
    Вчера, 13:42
    В Унече кошка умерла, покусав хозяев
    Вчера, 13:22
    От коронавируса вылечились еще 13 жителей Брянщины
    Вчера, 13:15
    Губернатор Александр Богомаз заявил, что Брянщина готова к чернобыльскому пожару
    Вчера, 12:47
    РЖД опровергли сообщения о количестве работников брянского депо на карантине
    Вчера, 12:34
    В Брянске отремонтируют две улицы в рамках проекта «Улицы Победы»
    Вчера, 12:20
    Фабрика «Пролетарий» в Сураже не снижает темпов производства
    Вчера, 11:58
    В Брянске ветеринары ищут нового хозяина для кота
    Вчера, 11:31
    Прокуратура судится с властями Выгоничского района из-за затопленного моста
    Вчера, 11:21
    Брянские депутаты от ЛДПР влились в волонтерское движение
    Вчера, 10:56
    На брянской объездной ремонтируют дорожную развязку
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 16:52
    Режим самоизоляции: бережем себя и природу!
    Вчера, 11:46
    Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Лидеры рынка» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
    Вчера, 10:13
    Изменения в надзорной деятельности Росреестра на 2020 год.
    13-04-2020, 16:26
    «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
    13-04-2020, 12:50
    Департамент добрых дел «Мираторга» помог брянским сёлам в проведении весенних работ по благоустройству
    Актуальные темы
    Общество О главном
    На Брянщине подтвердился еще один случай заражения коронавирусом
    Общество О главном
    Вирусолог рассказал, как брянцы будут жить после отмены самоизоляции
    Общество О главном
    Новых случаев заболевания коронавирусом на Брянщине не выявлено
    Политика Происшествия О главном
    Губернатор Александр Богомаз заявил, что Брянщина готова к чернобыльскому пожару
    Общество О главном
    В Брянске заболел коронавирусом работник моторвагонного депо
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack

    «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack13 апреля «Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack — первое масштабное мероприятие по поиску инновационных решений для человека, бизнеса и государства, которые помогут адаптироваться к новым реалиям. К участию приглашаются специалисты разных профессий, обладающих компетенциями в цифровых и информационных технологиях, продуктовом менеджменте, аналитике, управлении проектами.

    РЖД новости
    Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанции

    Холдинг «РЖД» вводит в поездах дальнего следования рассадку с учетом рекомендованной социальной дистанцииДля пассажиров планирующих поездку до 30 апреля включительно, проездные документы на поезда дальнего следования, включая скоростные поезда «Ласточка», «Стриж» и высокоскоростные поезда «Сапсан», будут оформляться с использованием новой схемы рассадки в вагонах.

    МРСК новости
    Игорь Маковский: забота о жизни и здоровье наших работников – наш главный и неизменный приоритет!

    Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский в режиме ВКС провел рабочую встречу с представителями первичных профсоюзных организаций Обществ. Главной темой мероприятия стало обсуждение особенностей и организации работы энергокомпаний в связи с распространением коронавирусной инфекции.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.