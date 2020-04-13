В Унече кошка умерла, покусав хозяев

В одном из домовладений по улице Ленина в Унече домашняя кошка умерла, покусав хозяев.

Ветеринары не исключают, что причиной инцидента стал вирус бешенства, и проводят внеплановую вакцинацию от него всех домашних животных, проживающих на этой улице.

Жителей райцентра просят предоставить для этого своих питомцев.