Пожар в Чернобыльской зоне потушили

Пожар, бушевавший в течение 10 дней в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины, удалось потушить во вторник. Об этом сообщают украинские Телеграм-каналы.

По имеющейся информации, на помощь пожарным пришел дождь, который начался в Киевской области в ночь на вторник и продолжается до сих пор.

По имеющейся информации, в зоне, которая была охвачена огнем, в отдельных местах дымится трава. Но открытого огня уже нет, и ситуация находится полностью под контролем украинских оперативных служб.

Ранее мы сообщали, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что не видит угрозы в пожаре на территории Чернобыльской зоны. Даже если огонь подойдет к границам Брянщины, местные пожарные достаточно оснащены, чтобы встретить его в всеоружии.