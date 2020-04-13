Брянец предстанет перед калужским судом за стрельбу на трассе М-3

Брянец 50 лет предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Об этом во вторник сообщила прокуратура соседней Калужской области.

По версии следствия, обвиняемый приехал в Калужскую область, чтобы забрать долг у двух находившихся там земляков. Во вреия разговора должники и кредитор поспорили, и обвиняемый открыл огонь из ружья. Потерпевшие стали отстреливаться из травматического пистолета и пытались убежать. Одному из них пуля попала в спину, и он от полученной раны умер. Второму потерпевшему повезло больше — у стрелка закончились патроны.

Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.