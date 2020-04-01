Житель Брянска подозревается в краже украшений у собственной сестры

Полиция Брянска оперативно раскрыла кражу золотых украшений у жительницы Фокинского района. Об этом во вторник сообщило УМВД по региону.

Драгоценности общей стоимостью свыше 63 тыс. рублей потерпевшая хранила в шкатулке в своей комнате. В очередной раз открыв шкатулку, она узнала о пропаже украшений и заявила в полицию. На их месте лежала записка, в которой похититель просил его простить.

Полицейские вышли на подозреваемого, который, по версии следствия, оказался родным братом потерпевшей. На допросе он рассказал, что сдал украденной в ломбард, а кражу объяснил финансовыми трудностями.

Все драгоценности полицейские изъяли и вернули потерпевшей.

Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.