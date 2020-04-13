На Брянщине полиция ракрыла пять велосипедных краж
За первые недели апреля на Брянщине полиция раскрыла пять велосипедных краж. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.
В ночь на 2 апреля был украден с лестницчной клетки велосипед жительницы села Гордеевка. Задачу вору облегчило то, что велосипед был оставлен на ночь в незапирающемся подъезде и не был пристегнут противоугонным устройством.
В ночь на 8 и 9 апреля пропали велосипеды еще у двух жителей Гордеевки.
В кражах подозревается ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, он признался в содеянном. Велосипеды полицейские нашли при обыске у него дома и вернули хозяевам.
В Новозыбкове в угоне велосипеда подозревают местного жителя двух лет. А в поселке Речица в Почепском районе 23-летний парень подозревается в краже велосипеда у односельчанина 63 лет.
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