На Брянщине полиция ракрыла пять велосипедных краж

За первые недели апреля на Брянщине полиция раскрыла пять велосипедных краж. Об этом во вторник сообщило региональное УМВД.

В ночь на 2 апреля был украден с лестницчной клетки велосипед жительницы села Гордеевка. Задачу вору облегчило то, что велосипед был оставлен на ночь в незапирающемся подъезде и не был пристегнут противоугонным устройством.

В ночь на 8 и 9 апреля пропали велосипеды еще у двух жителей Гордеевки.

В кражах подозревается ранее неоднократно судимый местный житель. По версии следствия, он признался в содеянном. Велосипеды полицейские нашли при обыске у него дома и вернули хозяевам.

В Новозыбкове в угоне велосипеда подозревают местного жителя двух лет. А в поселке Речица в Почепском районе 23-летний парень подозревается в краже велосипеда у односельчанина 63 лет.