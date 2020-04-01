Жителя Жуковского района обвиняют в незаконной вырубке леса

На жителя Жуковского района возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Об этом в среду сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, местное лесничество подозреваемый предоставил документы на выделение ему делянки под вырубку под предлогом восстановления дома после пожара. Хотя никакого пожара в его доме не было. Однако разрешение он получил и лес вырубил.

Ущерб государству оценивается в более чем 274 тыс. рублей.

Расследование продолжается.