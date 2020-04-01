В Бежице случилось ДТП с двумя пострадавшими
ДТП с двумя пострадавшими случилось накануне вечером в Бежицком районе Брянска.
При столкновении двух иномарок одна из машины выехала за пределы проезжей части.
Как сообщил в среду ОГИБДД по Брянску, в аварии пострадали два человеа. У предполагаемого виновника аварии диагностированы спинальная травма позвоночниа, подвывих шейного отдела и перелом суставного отростка. У его пассажирки — сотрясение мозга и ушиб лба. Оба пострадавших находятся в больнице.
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