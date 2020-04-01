Полиция в Брянске раскрыла кражу денег со счета

В конце марта жительница Брянска обратилась в полицию с заявлением о пропаже мобильного телефона и 70 тысяч рублей с ее счета.

Накануне она отдыхала в кафе и не сразу заметила, что телефон пропал.

Полицейский вышли на подозреваемого, который оказалая ранее несудимым неработающим жителем Дятьковского района 21 года.

По версии следствия, он признался, что нащел телефон, а с помощью установленного на него банковского приложения перевел деньги со счета потерпевшей на свой.

Телефон и списанные деньги возвращены потерпевшей, подозреваемому грозит до шести лет колонии.