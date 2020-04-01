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У жителя Суземки полицейские изъяли патроны и порох

Опубликовано Сегодня, 08:00

Полицейские нашли 27 охотничьих патронов и банку с0 130 граммами пороха, спрятанные в старые охотничьи сапоги, у жителя Суземки, которой ранее был осужден за браконьерство и лишен права на хранение и ношение оружия.

Подозреваемый утверждает, что забыл сдать боеприпасы и взрывчатое вещество полицейским, когда те изымали у него ружье.

Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

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