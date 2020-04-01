На Брянщине предстанут перед судом 17 предполагаемых браконьеров

В УМВД по Брянской области подвели итоги операции «Браконьер», проведенной в регионе с 23 марта по 12 апреля.

За это время полицейские провели 749 рейдов по выявлению и пресечению браконьерства. В этих спецмероприятиях участвовали более 2 тысяч стражей порядка.

По выявленным фактам возбуждено 17 уголовных и 187 административных дел. В их чиле нарушения правил охоты и рыбалки, перевозки и хранения оружия, торговля запрещенными орудиями лова.

Полицейские изъяли 37 единиц оружия, 690 патронов, 194 незаконных орудий ловаи 16 лодок.

Макисмальное наказание, которое грозит предполагаемым виновникам — до пяти лет колонии за незаконную охоту.