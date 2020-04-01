В Дятьково заведующую детским садом обвиняют в мошенничестве с чернобыльскими выплатами

В Дятьковском районе предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с выплатами заведующая детским садом.

По версии следствия, обвиняемая с февраля 2012 по май 2019 года получала выплаты, положенные жителям территорий, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, на себя и ребенка до трех лет. Но фактически жила в другой местности.

Инкриминируемый ей ущерб бюджету оценивается в более чем 366 тыс. рублей.