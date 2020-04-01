В Унече полиция завела дело на продавщицу за продажу пива школьнице
В Унече полиция выявила факт повторной продажи алкогодя подросткам. Об этом сообщило региональное УМВД.
Полицейские увидели на улице школьницу 15 лет, которая несла в руке бутылку пива. Стражам порядка она рассказала, что купила адкоголь в ближайшем магазине, а паспорт у нее не спросили.
По версии следствия, продавщица 48 лет, которая подозревается в продаже спиртного подростку, пояснила, что отпустила пиво, не спрашивая документов, так как думала, что покупательнице уже есть 18 лет.
Поскольку женщина ранее уже привлекалась за аналогичное нарушение, на нее завели уголовное дело. Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.
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