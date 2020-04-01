В Брянске полиция раскрыла кражу 11 тысяч рублей

Полицейские в Брянске раскрыли кражу 11 тысяч рублей из кошелька. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.

Потерпевщий сообщил, что денег в кошельке недосчитался после того, как пообщался со случайным знакомым в одном из баров.

С помощью записей камер видеонаблюдения полицейские вышли на подозреваемого. Он оказался безработным жителем Советского района Брянска 26 лет, ранее не имевшим проблем с законом.

По версии следствия, подозреваемый признался в преступлении и полностью возместил ущерб.

Ему грозит до пяти лет колонии.