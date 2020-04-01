В Новозыбкове полицейские раскрыли кражу с помощью видеозаписи

Запись системы видеонаблюдения одного из супермаркетов Новозыбкова помогла полиции зафиксировать факт кражи и выйти как на подозреваемую, так и на потерпевшую.

Запись инцидента, случившегося в марте, полицейским передала служба безопасности супермаркета. Камера запечатлила, как пожилая покупательница что-то искала в сумке, затем выложила кошелек на стол и отошла к полке посмотреть товар. Тем временем к столу подошла другая покупательница, быстро взяла из кошелька наличность и бросила его на прилавок.

Поскольку потерпевшая не обращалась в полицию, пришлось устанавливать и ее личность.

Полицейские вышли и на подозреваемую, которая, по версии следствия, призналась в краже 3 100 рублей и возместила ущерб. Ей грозит до двух лет колонии.