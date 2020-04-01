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В Суземке машина сбила велосипедистку

Опубликовано Сегодня, 18:45

В Суземке на пересечении улиц Первомайской и Ленина женщина 63 лет, находившаяся за рулем ВАЗ-211150, сбила велосипедистку 63 лет, которая ехала по улице Некрасова в сторону Вокзального переулка. Об этом сообщило в четверг региональное УМВД.

Велосипедистка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля не уступила велосипедистке дорогу.

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