В Суземке машина сбила велосипедистку

В Суземке на пересечении улиц Первомайской и Ленина женщина 63 лет, находившаяся за рулем ВАЗ-211150, сбила велосипедистку 63 лет, которая ехала по улице Некрасова в сторону Вокзального переулка. Об этом сообщило в четверг региональное УМВД.

Велосипедистка была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что водитель автомобиля не уступила велосипедистке дорогу.