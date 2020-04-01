Возле «Аэропарка» случилось тройное ДТП

В пятницу возле ТРЦ «Аэропарк» столкнулись три автомобиля. Снимок с места инцидента опубликовали в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте.

На фотографии видно, что столкнулись маршрутка и два легковых автомобиля, которые ехали со стороны Городища.

Один из комментаторов утверждает, что очевидец аварии, а ее первопричина аварии – конфликт между водителями.

«Впереди какой-то лунь на серебристой Шкоде начал наезжать на водителя Рено и резко тормозить перед ним и заодно тормозить всех, кто сзади. Одно из таких вот резких торможений и спровоцировало аварию. Впереди маршрутки был Фольц, потом был я, потом — Рено и Шкода. Конфилкт начался у них на светофоре», — пишет он.

Официальной информации о пострадавших и причинах ДТП пока нет.