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На улице Калинина случилось ДТП с участием двух машин

Опубликовано Сегодня, 19:30

17 апреля на улице Калинина в Советском районе Брянска произошла авария с участием маршрутки и внедорожника. В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте был опубликован снимок с места аварии.

На опубликованной фотографии видно, что столкнулись белый мерседес и маршрутка. Пользователи сообщают, что на месте аварии произошла пробка.

Информации о пострадавших и причинах аварии нет.

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