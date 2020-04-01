На улице Калинина случилось ДТП с участием двух машин

17 апреля на улице Калинина в Советском районе Брянска произошла авария с участием маршрутки и внедорожника. В сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во ВКонтакте был опубликован снимок с места аварии.

На опубликованной фотографии видно, что столкнулись белый мерседес и маршрутка. Пользователи сообщают, что на месте аварии произошла пробка.

Информации о пострадавших и причинах аварии нет.