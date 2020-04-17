В Новозыбковском районе полиция раскрыла ограбление почты
В Новозыбковском районе полиция раскрыла ограбление отделения связи. Об этом сообщило региональное управление МВД.
В полицию с заявлением об исчезновении продуктов и сувениров из здания почтового отделения в селе Деменка Новозыбковского района утром 15 апреля обратился его начальник. По словам мужчины, товары привезли в понедельник. Во вторник почтамт не работал, а в среду утром сотрудники недосчитались большей части поставленной продукции на сумму около ста тысяч рублей. При этом в здании не было заметно следов взлома, а внутри – следов пребывания посторонних.
Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа сразу же установила замаскированное место проникновения преступников. Одна из оконных рам преступниками явно вынималась, а стоящая внутри решетка оказалась перепиленной и вставленной на прежнее место. Места распила были соединены скотчем в цвет металла.
Несмотря на то, что продумавшие преступление воры не оставили после себя улик, в течение суток полицейские смогли установить их личности. Подозреваемыми оказались двое местных жителей в возрасте 13 и 25 лет. Начав сотрудничать со следствием, приятели рассказали, что кражу спланировал старший из них – любитель криминальных фильмов, ранее не попадавший в поле зрения полиции. Решетку пришлось перепиливать ножовкой в течение двух ночей, каждый раз вставляя обратно раму со стеклом и маскируя следы распила.
Похищенные товары подельники разделили. Часть из них забрали домой, а непродовольственную продукцию спрятали в нескольких местах в лесу. В настоящее время почти все похищенное изъято и возвращено потерпевшей стороне.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено дело по части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Они проверяются полицейскими на возможную причастность к совершению других преступлений на территории района.
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