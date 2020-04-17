Бывший сотрудник «Мираторга» осужден за кражу бензина

К штрафу приговорён по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество) житель Сухиничей Виктор Тихонов, который совершил хищение бензина с помощью топливных карт Калужского подразделения «Мираторга».

Мужчина в сентябре прошлого года хищении бензина путем обмана с использованием топливных карт «Роснефть», которые он перед этим в три приёма украл с базы «Мираторга» в калужском селе Шлиппово. За две с половиной недели, Тихонов, вводя в заблуждение работников АЗС «Роснефть» относительно принадлежности ему данных топливных карт, совершил хищение бензина почти на 57 тысяч рублей (1460 литров).

Топливная карта отличается от банковской только тем, что вместо денег единицами стоимости на ней являются литры топлива, а так как эти карты также эмитируются банками, то все правила использования банковских карт распространяются и на них. Следовательно, заправка топлива себе за счёт этой карты — хищение.

Козельский суд признал Тихонова виновным в краже 56 799 рублей (столько стоили 1460 литров бензина Аи-92) и приговорил к штрафу в 15 тыс. рублей. Стоимость украденного бензина ему также пришлось возместить полностью. В 55 лет у мужчины появилась в личном деле уголовная статья.