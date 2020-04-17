Бывший сотрудник «Мираторга» осужден за кражу бензина
К штрафу приговорён по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество) житель Сухиничей Виктор Тихонов, который совершил хищение бензина с помощью топливных карт Калужского подразделения «Мираторга».
Мужчина в сентябре прошлого года хищении бензина путем обмана с использованием топливных карт «Роснефть», которые он перед этим в три приёма украл с базы «Мираторга» в калужском селе Шлиппово. За две с половиной недели, Тихонов, вводя в заблуждение работников АЗС «Роснефть» относительно принадлежности ему данных топливных карт, совершил хищение бензина почти на 57 тысяч рублей (1460 литров).
Топливная карта отличается от банковской только тем, что вместо денег единицами стоимости на ней являются литры топлива, а так как эти карты также эмитируются банками, то все правила использования банковских карт распространяются и на них. Следовательно, заправка топлива себе за счёт этой карты — хищение.
Козельский суд признал Тихонова виновным в краже 56 799 рублей (столько стоили 1460 литров бензина Аи-92) и приговорил к штрафу в 15 тыс. рублей. Стоимость украденного бензина ему также пришлось возместить полностью. В 55 лет у мужчины появилась в личном деле уголовная статья.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
«Ростелеком» разработал прототип сервиса распознавания признаков коронавируса (COVID-19) по рентгеновским изображениям легких. Сервис работает на базе радиологической информационной системы, в которой аккумулируются рентгеновские снимки. Технология может быть использована для оперативного выявления симптомов инфекции и принятия неотложных мер.
Железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта в Брянском регионе МЖД. Нарушение пешеходами правил безопасного поведения привело к 4 несчастным случаям за 3 месяца 2020 года, что на 1 происшествие больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.