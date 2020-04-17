Интернет-сайт, продававший оружие, выявлен прокуратурой Выгоничского района

Прокуратура Выгоничского района выявила интернет-сайт, на котором осуществлялась продажа оружия. Деятельность сайта по продаже огнестрельного оружия остановлена.

222 статья УК РФ предполагает уголовное наказание за незаконное приобретение, сбыт, перевозку огнестрельного оружия, его основных частей. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании полученной информации запрещенной к распространению на территории РФ.