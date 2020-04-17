Интернет-сайт, продававший оружие, выявлен прокуратурой Выгоничского района
Прокуратура Выгоничского района выявила интернет-сайт, на котором осуществлялась продажа оружия. Деятельность сайта по продаже огнестрельного оружия остановлена.
222 статья УК РФ предполагает уголовное наказание за незаконное приобретение, сбыт, перевозку огнестрельного оружия, его основных частей. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании полученной информации запрещенной к распространению на территории РФ.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Добросовестная реклама конкурентов
В связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами, заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
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Железнодорожники обеспокоены увеличением количества несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта в Брянском регионе МЖД. Нарушение пешеходами правил безопасного поведения привело к 4 несчастным случаям за 3 месяца 2020 года, что на 1 происшествие больше, чем за аналогичный период 2019 года.
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Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.