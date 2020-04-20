Прокуратура Рогнединского района выявила нарушения в местных аптеках

Прокуратора Рогнединского района в ходе мониторинга цен на лекарства, входящие в минимальный перечень, необходимый для оказания медицинской помощи, выявил нарушениях в двух аптечных организациях.

Минимальный ассортимент лекарственных препаратов не обеспечивался в необходимом количестве. Не хватало таких препаратов: парацетамол, имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты (ингавирин).

Прокуратура вынесла предостережения о недопустимости нарушения закона двум должностным лицам.