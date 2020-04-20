В ходе операции "Арсенал" было изъято 40 ружей и 11 кг взрывчатки

Во время операции «Арсенал» сотрудниками полиции было выявлено 38 нарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. По 11 фактам нарушения возбуждены уголовные дела.

Не привлекут к уголовной ответственности 8 жителей Брянска, которые сами выдали оружие. Но большая часть оружия была изъята в рамках обысков. Самыми распространенными причинами изъятия стали отсутствие учета, просроченная регистрация и несоблюдение правил хранения.

Всего было изъято 40 единиц оружия, 71 взрывное устройство, 722 боеприпаса различного калибра, 11 кг взрывчатых веществ.