Житель Брянской области задержан за хранение и сбыт растительного наркотика

Во время спецоперации в деревне Бетово Брянского района был задержан 38-летний мужчина. Поймать его удалось благодаря тому, что сотрудники областного управления по контролю за оборотом наркотиков узнали о планируемой сделке.

В ходе обыска было изъято 1234 грамма растительного вещества. Нарушитель прятал наркотики у себя дома и надворных постройках по пакетам и жестяным банкам.

Задержанный утверждает, что растительный наркотик он употребляет сам, но большую часть он планировал продать.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.