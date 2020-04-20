Ушедшего из больницы брянца нашли живым

Волонтеры брянского поискового отряда «Лиза Аллерт» сообщили во вторник в социальных сетях, что благополучно нашли живым брянца, который накануне ушел из больницы одетым в майку и трико и обутым в тапки.

За помощью в поисках пропавшего к волонтерам обратились его родственники.

Волонтеры поблагодарили за помощь всех жителей Брянска, не оставшихся равднодушными к этой историии.