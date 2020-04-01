Полиция ведет проверку по факту гибели мотоциклиста на Литейной

Полиция Брянска проводит проверку по факту смертельного ДТП на Литейной улице областного центра, в котором накануне погиб мотоциклист. Об этом в среду сообщило УМВД по Брянской области.

По предварительным данным полиции, мотоциклиста, управлявшего Хондой, сбила женщина 56 лет, находившаяся за рулем Лексуса.

Водитель мотоцикла 32 лет ехал от улицы 22 Съезда КПСС к Флотской. От полученных травм он умер на месте до приезда скорой помощи.