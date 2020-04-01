В Брянске полиция раскрыла мошенничество и кражу

Уголовное дело по факту мошенничества и кражи раскрыла полиция в Бежицком районе Брянска.

Жительница Бежицы договорилась со знакомым дочери, автослесарем, о ремонте принадлежащих ей Жигулей и передала ему несколько тысяч рублей предполаты.

По версии следствия, подозреваемый, получив предоплату и ключи от гаража, где хранился автомобиль, продолжал тянуть деньги под предлогом покупки запчастей. А когда хозяйка машины посетила гараж, увидела пропажу самого автомобиля и хранившихся там запчастей к другому общей стоимостью 17 тысяч рублей.

Мастер пояснил, что сдал машину в металлолом, так как срочно нуждался в деньгах и обещал вернуть стоимость похищенного и деньги, полученные под предлогом ремонта в течение месяца. Однако этого так и не сделал, и женщина обратилась в полицию.

Общая сумма ущерба оценивается 71850 рублей. Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.