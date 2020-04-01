Новозыбковцы сдали с полицию шесть любителей пьяной езды

Жители Новозыбкова с начала года сообщили полицейским о 34 случаях нарушений ПДД. В 18 случаях сведения подтвердились, в том числе шесть сообщений о пьяной езде.

По всем подтвержденным случаям нарушенией виновники были наказаны.

Сотрудники ГИБДД благодарят новозыбковцев за неравнодушие и помощь в работе.

Ранее мы сообщили, что в четверг ГИБДД в Брянске провела облаву на пьяных водителей. Дорожные полицейские устроили сплошные проверки водителей по разным адресам в Бежицком районе Брянска.