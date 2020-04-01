Полицейские Брянщины раскрыли несколько магазинных краж
Полиция Брянщины раскрыла несколько мелких краж из магазинов. В основном жители региона воруют спиртное, кофе, шоколад, сигареты и другие мелкие товары. Об этом в среду сообщило региональное УМВД.
Житель Бежицкого района Брянска 24 лет подозревается в попытке похитить товар с витрины ближайшего магазина самообслуюивания. Ранее он уже был судим и привлекался к административной ответственности за мелкие кражи. На сей раз ему светит уже очередная судимость.
На повторной магазинной краже на улице Пушкина попалась также жительница Володарского района областного центра.
В Клинцах были раскрыты две кражи из супермаркета. Подозреваются в них местные жители.
Полиция также напомнила, что удачная кража не всегда гарантия, что все прошло гладко. Но многих подозреваемых выходят зачастую спустя несколько дней после инцидента благодаря записям систем видеонаблюдения.
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