На брянцах апробировали новый вид мошенничества

Брянская полиция в среду рассказала о новом способе мошенничества, от которого начали страдать брянцы. Жертвами аферистов стали за прошлую неделю 24 жителя региона, потерявшие в общей сложности более 2,2 млн рублей.

Мошенники уговаривают жертв поставить на смартфон приложение, которое якобы защищает банковский счет от списания денег. Но на деле получают удаленный доступ к счетам жертв и списывают оттуда деньги.

Страдают от мошенников люди, использующие мобильный банкинг. Только накануне мошенники с помощью этого способа обманули двух человек за один день. У жительницы Севского района они списли 120 тысяч рублей. А у жительницы Жуковки —24 тысячи.

По обоим инцидентам проводится проверка, результатом которой может стать возбуждение уголовных дел по фактам мошенничества.