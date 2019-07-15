Поиск по сайту
Поиск по сайту

На брянцах апробировали новый вид мошенничества

Опубликовано Вчера, 19:40

Брянская полиция в среду рассказала о новом способе мошенничества, от которого начали страдать брянцы. Жертвами аферистов стали за прошлую неделю 24 жителя региона, потерявшие в общей сложности более 2,2 млн рублей.

Мошенники уговаривают жертв поставить на смартфон приложение, которое якобы защищает банковский счет от списания денег. Но на деле получают удаленный доступ к счетам жертв и списывают оттуда деньги.

Страдают от мошенников люди, использующие мобильный банкинг. Только накануне мошенники с помощью этого способа обманули двух человек за один день. У жительницы Севского района они списли 120 тысяч рублей. А у жительницы Жуковки —24 тысячи.

По обоим инцидентам проводится проверка, результатом которой может стать возбуждение уголовных дел по фактам мошенничества.

Фото
 12040
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • За неделю телефонные мошенники обманули 20 жителей Брянщины
  • За прошлую неделю брянцы лишились почти 2,85 млн рублей из-за телефонных мошенников
  • Телефонные мошенники за два дня выманиили у брянцев свыше 1,5 млн рублей
  • Телефонные мошенники за прошлую неделю обманули 23 жителей Брянщины
  • Мошенники за неделю обманули жителей Брянщины почти на 1,9 млн рублей
    • Новости регионов
    Шесть улиц Смоленска будут отремонтированы
    18:07:14 22-04-2020
    В первую очередь рабочие займутся ремонтом проблемных участков.
    На Смоленщине местные жители стали жертвами телефонных мошенников
    17:25:09 22-04-2020
    Общий материальный ущерб превысил 650 тысяч рублей.
    Больше 70% мест в инфекционном госпитале в Смоленске уже заняты
    16:34:29 22-04-2020
    Из 467 мест 361 койка уже занята больными коронавирусом.
    В перинатальном центре подтвержден случай коронавируса
    16:03:52 22-04-2020
    Коронавирусом заболел сотрудник перинатального центра.
    В Смоленской области клещи покусали 65 человек
    15:37:10 22-04-2020
    За прошедшую неделю за помощью обратились 9 человек.
    Губернатор Смоленской области предложил вдвое снизить налоги для бизнеса
    14:33:22 22-04-2020
    Алексей Островский предлагает снизить налоговые ставки с 30% до 50%.  
    Лента новостей
    Вчера, 19:40
    На брянцах апробировали новый вид мошенничества
    Вчера, 19:20
    Полицейские Брянщины раскрыли несколько магазинных краж
    Вчера, 18:48
    В Ледовом дворце Стародуба начали формировать арену
    Вчера, 18:26
    Ребенку из Брянска, который побывал у лидера Чечни, подарил медицинские маски врач
    Вчера, 18:06
    Рабочие начали ремонтировать стелу на въезде в Навлинский район
    Вчера, 17:46
    Брянцам исполнит военные песни ансамбль «Ватага»
    Вчера, 17:26
    В Брянскую областную больницу завезли 15 аппаратов ИВЛ
    Вчера, 17:18
    На следующей неделе в Брянске начнется ремонт дороги на Шоссейной улице
    Вчера, 16:56
    Областной суд оставил в силе меру пресчения брянчанке, подозреваемой в массовом заражении замеляков коронавирсуом
    Вчера, 16:43
    Региональное отделение Красного креста закупило продукты для малоимущих Брянщины
    Вчера, 16:22
    В Новозыбкове пенсионерку без маски не обслужили в магазине
    Вчера, 16:11
    В Брянске продолжается ремонт Сталелитейной улицы
    Вчера, 15:54
    Президент освободил брянских медиков от уплаты НДФЛ
    Вчера, 15:45
    Глава Минпромторга поблагодарил Брянщину за противочумные костюмы
    Вчера, 15:23
    В брянской больнице №4 готовят к открытию госпиталь на 234 койки для больных коронавирусом
    Вчера, 15:09
    Новозыбковцы сдали с полицию шесть любителей пьяной езды
    Вчера, 14:38
    На Советской улице строители укладывают выравнивающий слой асфальта
    Вчера, 14:29
    БМЗ полностью возобновил объемы производства
    Вчера, 14:16
    Городской ДК проведет серию онлайн-квартирников в честь Дня Победы
    Вчера, 14:00
    В Брянске на площади перед ДК БМЗ заменили светильники и поставили систему видеонаблюдения
    Вчера, 13:51
    У ДК БМЗ закончили ремонт памятника Ленину
    Вчера, 13:35
    Новозыбковцы пожаловались на завышенные счета за горячую воду
    Вчера, 13:08
    Брянцам разрешили не проводить поверку счетчиков
    Вчера, 12:49
    Брянский врач-инфекционист: «Сейчас главное — не паниковать»
    Вчера, 12:24
    В Брянске полиция раскрыла мошенничество и кражу
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 17:21
    На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский проведена полная дезинфекция
    Вчера, 15:23
    Для борьбы с вирусом. В областной медцентр поступили средства индивидуальной защиты
    Вчера, 11:34
    Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Поддержка от Банка УРАЛСИБ» с бесплатным открытием и обслуживанием счета
    Вчера, 11:31
    «Мы для вас - без выходных» Как аграрии справляются с посевной?
    Вчера, 11:26
    Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
    Актуальные темы
    Общество О главном
    На Брянщине введен полный карантиный режим
    Общество О главном
    В Брянской области увеличили прожиточный минимум
    Общество О главном
    В нескольких городах и районах Брянской области выявили коронавирус
    Новости Общество
    Предприниматель из Жуковки нашел тайник советских времен
    Общество О главном
    Вводится режим самоизоляции для прибывших на Брящину из других регионов
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Добросовестная реклама конкурентов

    Добросовестная реклама конкурентовВ связи с поступающими жалобами предпринимателей в адрес антимонопольного органа на рекламу, размещаемую конкурентами,   заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса

    «Ростелеком» запускает акцию «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса Для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом «Ростелеком» запустил «Домашний офис» на основе сервиса «Виртуальная АТС». Новое предложение компании позволит предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами, не выходя из дома.

    РЖД новости
    На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский проведена полная дезинфекция

    На железнодорожном вокзале Брянск-Орловский проведена полная дезинфекцияКомплексную дезинфекцию провели сегодня на железнодорожном вокзале Брянск-Орловский работники вокзала совместно с сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС РФ по Брянской области.

    МРСК новости
    Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»

    Брянскэнерго присоединилось ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» присоединился ко всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», цель которой - оказание поддержки пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. В филиале организован волонтерский штаб, в состав которого вошли представители первичной профсоюзной организации Брянскэнерго и отдела социальных отношений.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.