В Брянском районе мотоцикл врезался в забор

Теперь все желающие могут присоединиться к трансляции спектаклей.

Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба по организации и проведению мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали , что в Брянске при столкновении мотоцикла с Лексусом погиб мотоциклист.

В аварии пострадали водитель и пассажир мотоцикла. Оба доставлены в больницу со множественными травмами.

По предварительной информации, водитель 32 лет не справился с управлением.

В селе Кабаличи Брянского района мотоцикл врезался в забор на улице Советской.

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